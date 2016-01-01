Начинающим

Пять способов создать свой флориш
Развитие рук для кардистри
Руководство для начинающих кардистов
Игральные карты для начинающих кардистов


Интересное

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Будущее игральных карт
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Манифест фокусников
Половые карты
Daniel Madison о кардистри
SPINNER Tutorial
Dimitri Arleri на theory11
Ekaterina Dobrokhotova на theory11
Spencer Clark на theory11

Интервью

Интервью с Майклом Джеймсом
Интервью с Кевином Хо
Интервью с Евгением Плужниковым
Интервью с Ташфиком Аламом
Интервью с Крисом Келма
Интервью с Микелем Романом
Интервью с Джереми Таном

In English

Interview with Tashfiq Alam
Interview with Jeremy Tan
Interview with Miquel Roman
Interview with Kris Calma

Полезное

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